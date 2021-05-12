Долар знову подешевшав в Україні. Фото:

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Ракурс

Офіційний курс гривні до долара на 12 травня встановив Національний банк України.

Курс гривні встановлено на рівні 27,67 грн за 1 дол. Таким чином вартість долара знизилася 9 коп. після зростання напередодні, оскільки 11 травня курс долара становив 27,76 грн за 1 долар. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Вартість долара на міжбанку станом на вчорашній ранок у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,69 грн за 1 дол, а курс в покупці до 27,67 грн за 1 дол. На міжбанку курс євро у продажу виріс на 8 коп. до 32,57 грн за 1 євро.

За інформацією фінансових аналітиків, 11 травня на торгах періодично з’являлися великі покупці, але валютні котирування все одно просідали під тиском пропозиції практично всю активну фазу сесії. Вчора експортери розпродавали валютну виручку, яка була зарахована їм за п’ятницю і частково за 10 травня, але покупці явно не поспішали укладати угоди і вичікували максимально низьких цінників продавців. Через це продавцям валюти доводилося поступово погоджуватися з усіма бажаннями покупців. Національний банк України 11 травня на торги не виходив.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що офіційний курс долара зріс після незначного зниження, а євро зростав другий день поспіль.