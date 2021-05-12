Лещенко. Фото: Політеко

https://racurs.ua/ua/n154476-populyaryzuie-ukrayinu-leschenko-pro-moskovski-gastroli-drujyny-video.html

Ракурс

Дружина Лещенка, діджей Анастасія Топольська, опинилася в епіцентрі скандалу через свій виступ в Москві.

ЇЇ чоловік, член наглядової ради «Укрзалізниці» та екс-нардеп Сергій Лещенко, заявив, що виступ дружини мав на меті підтримати людей, які є жертвами режиму президента РФ Володимира Путіна. Про це він заявив в ефірі «4 каналу».





За його словами, дружина взяла участь у заході, до якого була залучена велика кількість представників ЛГБТ-спільноти, які є жертвами утисків з боку російської влади.

Потрібно підтримувати тих маргіналізованих, які вмирають фактично, яких вбивають через режим Путіна. Зокрема її поїздка слугувала підтримкою для людей, які є прямими жертвами режиму Путіна, — заявив Лещенко.

Він зазначив, що інформаційний скандал з цього приводу почали роздувати олігархи, з якими він бореться. На думку Лещенка, його дружина є визнаною у світі українською виконавицею електронної музики, а тому вона заслуговує на схвалення своїх співвітчизників.

Є можливість для певних інформаційних кілерів, які виконують завдання олігархів, з якими я воюю останні кілька десятиліть, звести рахунки… Їхня мета не її зачепити, а мене, — зауважив екс-нардеп.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дружина Лещенка, діджей Настя Топольська, вперше прокоментувала скандал, який розгорівся після її поїздки з концертом у Москву. Вона подякувала «хейтерам та ботофермам» за те, що вони вивели її публікації в топ та зробили її ще популярнішою.