Націоналізацію нафтопроводу з орбіти Медведчука розпочав Фонд держмайна

https://racurs.ua/ua/n154479-nacionalizaciu-naftoprovodu-z-orbity-medvedchuka-rozpochav-fond-derjmayna.html

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Наступ на бізнес Віктора Медведчука триває. На підставі матеріалів НАБУ Фонд держмайна подав судовий позов для визнання за державою права власності на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок». Його ЗМІ неодноразово називали афільованим із нардепом Медведчуком.

Подання позову стало можливим завдяки завершеному у травні 2020 року розслідуванню Антикорупційного бюро, що стосувалося дій експерта, на підставі недостовірного висновку якого суд відмовив у визнанні націоналізації частини нафтопродуктопроводів.

За клопотанням НАБУ і САП накладено арешт на майно технологічного комплексу.

Також у позові ФДМУ просить суд скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» та «Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів» на вказане майно.

НАБУ і САП завершили розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд у 2017 році відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів «Самара — Західний напрямок» за державою.

В ухвалі суддя ВАКС 23 лютого 2021 року заборонив розпорядження, відчуження та користування об'єктами та лінійними ділянками, які безпосередньо задіяні у забезпеченні виробничої діяльності згаданого комплексу.

Нагадаємо, що у 2021 році Україна почала націоналізацію нафтопроводу «Самара — Західний напрямок». Президент ввів у дію рішення РНБО, у якому нафтопровід має бути переданий у державну власність, а уряд визначить, який з органів влади відповідатиме з його експлуатацію.

Експлуатантів трубопроводів пов’язують з Медведчуком. Українська ділянка трубопроводу «Самара —Західний напрямок» належить компанії «Прикарпатзахідтранс» з Рівного. Через неї дизельне пальне з Росії та Білорусі прокачується як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту до Європи, зокрема до Угорщини.

Українські ЗМІ повідомляють, що власниками компанії є білоруський бізнесмен Микола Воробей та німецький громадянин Анатолій Шефер. При цьому Шефера пов’язують із лідером української партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктором Медведчуком.