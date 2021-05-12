Незвичайні планети з двома сонцями виявилися придатними для життя

Планета. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154481-nezvychayni-planety-z-dvoma-soncyamy-vyyavylysya-prydatnymy-dlya-jyttya.html

Ракурс

Космос може стати майбутнім місцем проживання людей, оскільки вчені продовжують виявляти придатні для життя планети.

Так, міжнародна група вчених з ОАЕ і США з’ясувала, які системи з подвійними зірками можуть мати потенційно придатні для життя планети. Відповідні результати дослідження астрономів опубліковані в журналі Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Повідомляється, що вчені проаналізували інформацію, зібрану космічним телескопом Kepler, про дев’ять планетних систем, а саме:

Kepler-16;

Kepler-34;

Kepler-35;

Kepler-38;

Kepler-64;

Kepler-413;

Kepler −453;

Kepler-1647;

Kepler-1661.

Під час вивчення дослідники враховували такі параметри планет, як маса зірок, їх яскравість, а також віддаленість планети від сонця. Для перевірки потенційної пристосованості екзопланет для життя використовувалися раніше виведені рівняння, а не моделювання, яке вимагало більшої кількості часу й ресурсів.

З’ясувалося, що наявність гігантської планети в більшості систем не виключає існування потенційно придатних для життя світів. Так, з’ясувалося, що Kepler-16 і Kepler-1647 містять газові гіганти, які невдало розташовані для створення стабільної зони населеності. Зона населеності — це область у космосі, у якій планети отримують достатньо тепла від зірки, щоби вода на них існувала в рідкому стані.

Однак планети Kepler-34, Kepler-35, Kepler-38, Kepler-64 і Kepler-413 можуть мати придатні для існування життя планети, при цьому найбільш сприятливими є Kepler-35, −38 і −64.

Водночас існує ще одне обмеження, яке впливає на те, наскільки придатною для життя є планета, а саме — стабільність орбіти самої планети. Якщо планета виходить із зони населеності, її океани можуть википіти або замерзнути разом з атмосферою. За словами астрономів, якщо вони визначать планети з придатною орбітою, то надалі в них вийде розрахувати, скільки світлової радіації вони отримують від батьківських зірок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унікальну екзопланету KOI-5Ab5Ab, яка знаходиться в потрійний зоряній системі, астрономи виявили в сузір’ї Лебедя.