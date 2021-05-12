Віктор Медведчук прийде в Офіс генпрокурора. Фото: zikua.tv

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Віктор Медведчук, голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя», 12 травня повинен з’явитися в Офіс генпрокурора.

Кум президента РФ Володимира Путіна, якому 11 травня виписали підозру в держзраді, візьме участь у слідчих діях. Політик намагатиметься довести свою невинуватість. Про це заявили його адвокати Каміль Кирпичов і Людмила Чередниченко, передає видання «Страна».

Віктор Медведчук має намір сьогодні з’явитися до Генпрокурора для участі в слідчих діях і довести абсурдність всіх висунутих проти нього звинувачень, — заявили захисники.

Юристи вважають, що дії Офісу генпрокурора щодо Медведчука «незаконні».

Нагадаємо, 11 травня очільник Офісу генерального прокурора Ірина Венедіктова підписала підозри за трьома епізодами нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Політиків підозрюють у вчиненні державної зради й замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Також, за інформацією слідства, кум Путіна передав Росії інформацію про секретний підрозділ Збройних сил України.

Сам Медведчук дії прокуратури вважає політичною розправою за його «принципову політичну позицію». Обшуки, які 11 травня відбулися у нього вдома та в офісі, нардеп вважає протизаконними. Політик запевнив, що перебуває в Україні, не має наміру переховувати від правосуддя та братиме участь у «законних слідчих діях».

Джерело: «Страна»