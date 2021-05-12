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Ракурс
Слуга народу. Фото: Колумніст

«Слугам» наказали записуватися на прийом до Зеленського

12 тра 2021, 12:51
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«Слуга народу», партія президента України Володимира Зеленського, разом зі своїми представниками, вже не матиме змоги відвідувати Офіс Зеленського без попередження про візит.

Народні депутати більше не можуть вільно заходити в будівлю Офісу президента, пред‘явивши лише своє посвідчення. Про це інформує «Українська правда» у Telegram.

Повідомляється, що доступ для нардепів від «Слуги народу» стане можливим лише в тому випадку, якщо на їхнє ім’я є попереднє замовлення в бюро перепусток.

Ми дуже обурювалися, навіть у чати скидали відео, як колеги скандалили з охороною. Але нам потім пояснили охоронці, що нібито такі обмеження тривають, якщо на роботі є президент. Коли президента немає — проходьте, повна відкритість, — скаржаться народні обранці.


Як з‘ясувалося, додаткові заходи щодо нардепів в Офісі Зеленського з’явилися кілька місяців тому — після того, як депутат Гео Лерос увірвався в приймальню до голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Фейсбук оголосив, що видалив сторінки ботоферм, пов’язаних з українською політикою, наприклад, партією «Слуга народу», які освоїли 210 тис. дол. Сторінки маскувалися під новинні, багато вряди-годи змінювали назви.

Джерело: Ракурс


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