«Слугам» наказали записуватися на прийом до Зеленського

«Слугам» наказали записуватися на прийом до Зеленськогоhttps://racurs.ua/ua/n154490-slugam-nakazaly-zapysuvatysya-na-pryyom-do-zelenskogo.htmlРакурс
«Слуга народу», партія президента України Володимира Зеленського, разом зі своїми представниками, вже не матиме змоги відвідувати Офіс Зеленського без попередження про візит.
Народні депутати більше не можуть вільно заходити в будівлю Офісу президента, пред‘явивши лише своє посвідчення. Про це інформує «Українська правда» у Telegram.
Повідомляється, що доступ для нардепів від «Слуги народу» стане можливим лише в тому випадку, якщо на їхнє ім’я є попереднє замовлення в бюро перепусток.
Ми дуже обурювалися, навіть у чати скидали відео, як колеги скандалили з охороною. Але нам потім пояснили охоронці, що нібито такі обмеження тривають, якщо на роботі є президент. Коли президента немає — проходьте, повна відкритість, — скаржаться народні обранці.
Як з‘ясувалося, додаткові заходи щодо нардепів в Офісі Зеленського з’явилися кілька місяців тому — після того, як депутат Гео Лерос увірвався в приймальню до голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Фейсбук оголосив, що видалив сторінки ботоферм, пов’язаних з українською політикою, наприклад, партією «Слуга народу», які освоїли 210 тис. дол. Сторінки маскувалися під новинні, багато вряди-годи змінювали назви.