«Слугам» наказали записуватися на прийом до Зеленського

Слуга народу. Фото: Колумніст

https://racurs.ua/ua/n154490-slugam-nakazaly-zapysuvatysya-na-pryyom-do-zelenskogo.html

Ракурс

«Слуга народу», партія президента України Володимира Зеленського, разом зі своїми представниками, вже не матиме змоги відвідувати Офіс Зеленського без попередження про візит.

Народні депутати більше не можуть вільно заходити в будівлю Офісу президента, пред‘явивши лише своє посвідчення. Про це інформує «Українська правда» у Telegram.

Повідомляється, що доступ для нардепів від «Слуги народу» стане можливим лише в тому випадку, якщо на їхнє ім’я є попереднє замовлення в бюро перепусток.

Ми дуже обурювалися, навіть у чати скидали відео, як колеги скандалили з охороною. Але нам потім пояснили охоронці, що нібито такі обмеження тривають, якщо на роботі є президент. Коли президента немає — проходьте, повна відкритість, — скаржаться народні обранці.



Як з‘ясувалося, додаткові заходи щодо нардепів в Офісі Зеленського з’явилися кілька місяців тому — після того, як депутат Гео Лерос увірвався в приймальню до голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Фейсбук оголосив, що видалив сторінки ботоферм, пов’язаних з українською політикою, наприклад, партією «Слуга народу», які освоїли 210 тис. дол. Сторінки маскувалися під новинні, багато вряди-годи змінювали назви.