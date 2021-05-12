Під час мітингу біля Офісу президента, фото: Михайло Волинець

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Ракурс

У Києві біля будівлі Офісу президента сьогодні, 12 травня, розпочалася всеукраїнська акція протесту гірників.

Народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Мітингувальники вимагають:

розрахуватися з гірниками держшахт по зарплатних боргах;

зупинити руйнівні процеси у вугільній галузі;

встановити адекватну ціну на вугілля;

зупинити імпорт ресурсів з Росії та Білорусі;

відкликати законопроекти, якими ліквідується соціальний діалог та встановлюється диктатура роботодавця.

Згодом мітингувальники вирушили до будівлі Міністерства енергетики України, де відбувалася зустріч їх делегатів з міністром.

Вчора, 11 травня, прес-служба Міненергетики повідомляла про досягнення домовленостей з Міністерством фінансів щодо термінового погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям за поточний рік.

Зазначалося, що кошти обсягом 836,5 млн грн мають надійти на рахунки вуглевидобувних підприємств найближчими днями.

Політизація та безпідставні протести призводять до створення штучної кризи та негативно позначаються на репутації галузі, — заявляли в Міненерго.

Водночас Волинець вчора заявляв, що зарплатний борг перед гірниками перевищив суму 2 млрд грн.