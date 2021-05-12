Військовий корабель РФ зняли на фото біля узбережжя України

Корабель РФ. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n154492-viyskovyy-korabel-rf-znyaly-na-foto-bilya-uzberejjya-ukrayiny.html

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Агресія Росії біля українських кордонів остаточно не вщухає. Ракетний корвет РФ «Павло Державін» знаходився всього в 19 милях на схід від Чорноморська, що на Одещині.

Відповідний морський об'єкт помітили завдяки радіолокатору на береговому прикордонному посту в Одеській області, передає «Думская».



Повідомляється, що нерозпізнаний об'єкт опитали по радіоканалу та отримали відповідь, що це «Бугіль 363». Такий позивний належить патрульному кораблю чорноморського флоту Російської Федерації з бортовим номером 363 — ракетному корвету «Павло Державін».

Після того, як корабель виявили біля українського узбережжя, він почав рухатися семивузловим ходом у східному напрямку. Судячи з усього, він супроводжував американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton (WLC753), який учора залишив Одесу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що два великих російських десантних кораблі Північного флоту «Олександр Отраківський» і «Кондопога» залишаються в Чорному морі. Раніше вони прибули на нібито навчання біля окупованого Криму.

Джерело: Думская