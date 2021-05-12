На обыски у Медведчука отреагировал Кремль

Песков. Фото: Известия

https://racurs.ua/n154502-na-obyski-u-medvedchuka-otreagiroval-kreml.html

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Виктор Медведчук, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум Путина, стал фигурантом дела о госизмене.

В то же время Москва не собирается помогать Медведчуку. Об этом заявил прес-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов, — заявил Песков.



На вопрос, может ли Россия предоставить Медведчуку политическое убежище, у Путина ответили, что пока Виктор Медведчук находится в Украине, и не обращался за политическим убежищем в Россию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Медведчук 12 мая должен явиться в Офис генпрокурора. Кум президента РФ Владимира Путина, которому 11 мая выписали подозрение в госизмене, примет участие в следственных действиях. Политик будет пытаться доказать свою невиновность.