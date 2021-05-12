На «бесплатных» операциях на сердце наживались врачи в Одессе. Фото: СБУ

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Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила должностных лиц центра кардиохирургии, работающего при Одесской областной больнице, на получении взяток.

Стоимость «бесплатных» услуг врачей обходилась пациентам в 500 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Следствие установило, что схему по зарабатыванию денег на бесплатных операциях организовал заведующий отделением кардиоцентра. Организатор схемы привлек к своей «идеи» врачей, которые требовали деньги с пациентов за оказание медицинских услуг, предусмотренных государством как бесплатные.

В частности, приобретение протезов, клапанов шунтов осуществляется за бюджетные средства. Сотрудники спецслужбы зафиксировали, что чиновник получал взятки наличными и сам распределял деньги среди врачей, участвовавших в схеме. Установлено, что размер взяток зависел от сложности и состояния больных, суммы достигали 400 тыс. грн.

Правоохранители задержали злоумышленника в помещении больницы при получении 11 тыс. долл. от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте. Во время обысков была изъята черновая бухгалтерия, по которой распределяли средства.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили заместителя руководителя Менской исправительной колонии № 91 на взятке. Он требовал и получил от осужденного 23 тыс. грн. Следователи ГБР задержали чиновника исправительной колонии во время получения второй части взятки в сумме 15 тыс. грн. За эти деньги он должен был смягчить условия содержания осужденного.