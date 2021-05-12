Студент из Львова получил приговор за надругательство над памятником Бандеры. Фото: espreso.tv

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Галицкий районный суд вынес приговор одному из студентов, который облил красной краской памятник Степану Бандере во Львове.

Парню назначили четыре года заключения, однако освободили от наказания с испытательным сроком. Следователи выяснили, что двум студентам в возрасте 19 и 24 года из Хмельницкой области, которые учатся во Львове, заплатили по 1 тыс. грн за то, чтобы они облили памятник краской. Об этом 12 мая сообщает издание ZAXID.NET.

Полицейские уже нашли заказчика преступления, против него ведут отдельное расследование. Установлено, что он заказал осквернение памятника Бандере из-за собственной идеологической неприязни. Эксперты подсчитали, что в результате вандализма памятнику нанесли ущерб на 7 тыс. 100 грн.

Сообщается, что 29 апреля Галицкий районный суд рассмотрел дело в отношении одного из двух студентов Владимира Тищука. Он признал свою вину и подписал соглашение с прокурором о признании виновности. По соглашению суд назначил ему четыре года лишения свободы, но освободил его от этого наказания с испытательным сроком два года. Это означает, что студент будет находиться на свободе, однако в течение двух лет должен периодически являться в орган пробации и сообщать о смене места жительства, учебы и работы.

Напомним, памятник Степану Бандере во Львове на площади Кропивницкого неизвестные облили краской. По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Источник: ZAXID.NET