Петр Порошенко, фото: Петр Порошенко

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, а ныне один из лидеров «Европейской солидарности», подаст в суд на журналиста Дмитрия Гордона.

Адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань заявили об этом сегодня, 12 мая, во время брифинга.

Отмечается, что Гордон 7 мая в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что Порошенко вступил в преступный сговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в рамках которой приказал украинской армии оставить Мариуполь.

Никто не оспаривает его (Гордона — ред.) право не любить Порошенко и говорить об этом. Однако когда речь идет о злоупотреблениях свободой слова и любой клевете, если она сопровождается словами «я считаю», «это мое мнение», а дальше идет не мнение, а утверждение пользуется абсолютным иммунитетом. Это — не так, — подчеркнул Новиков.

По словам адвоката, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет представлен первый такого рода иск от имени Порошенко к Гордону с требованием признать недостоверным распространение этого утверждения.

У Дмитрия Гордона будет возможность высказаться по этому поводу. Если он считает, что это все же мнение, а не утверждение, он может об этом сказать — что он не знает об этом достоверно, а он так думает, — отметил Новиков.

Адвокат Порошенко отметил, что Гордону предоставят возможность сообщить доказательства, если они у него есть.

Так или иначе будет возможность дать объяснение не в формате ток-шоу, которое мало к чему обязывает, а в формате формализованной судебной процедуры. К этому давно шло, и очевидно этот момент настал, — отметил Новиков.

По его словам, адвокаты Порошенко решили сообщить об этом публично, поскольку Гордон является публичным лицом.