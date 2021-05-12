Протест медсестер. Фото: Суспільне

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В Киеве медицинские сестры устроили акцию протеста под Минздравом из-за низких зарплат, которые они получают с задержками.

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что подаст в Раду соответствующий законопроект. Об этом сообщает «Суспільне».



Сообщается, что на акцию, которая проходила в профессиональный праздник медсестер, под зданием ведомства собралось около 20 участников. Они выставили круглый стол, на котором изобразили как выглядит «обед медсестры» и «директора коммунального некоммерческого предприятия».

Мы получаем зарплату ниже, чем средняя зарплата в Украине, иногда с задержками на два месяца. В апреле большая часть медиков Украины не получила заработную плату под мотивом задержки со стороны НСЗУ, — рассказала одна из участниц.

Также медсестры требуют пересмотреть количество больных на одну медсестру, и публиковать расходы и поступления коммунальных больниц. К участницам акции вышел министр здравоохранения Максим Степанов. Он объяснил, что проблема есть, но решать ее нужно на законодательном уровне.

У меня есть предложение, которое мы сделали еще в декабре прошлого года. Сейчас идет согласование с моими коллегами по Кабинету министров, к сожалению, некоторые из них не поддерживают это предложение. Я хочу установить в базовом законе минимальную заработную плату, которая привязана к прожиточному минимуму. Это 23 тыс. грн для врача и 17 тыс. грн для медицинской сестры, — рассказал Степанов.



Он отметил, что планирует сотрудничать с народными депутатами, чтобы внести этот законопроект в Раду. По его прогнозам, изменения в закон могут заработать примерно с 1 января 2022 года.



Напомним, ранее мы сообщали, что зарплаты врачей в 2021 году не вырастут, согласно озвученному ранее обещанию министра здравоохранения Максима Степанова. В проекте государственного бюджета на 2021 год не поддержали запрос Минздрава по повышению заработной платы медицинским работникам.

Источник: Суспільне