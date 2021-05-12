Вечеринку на кладбище устроили подростки с Полтавщины. Фото:

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Ракурс

Вечеринку на кладбище устроить несовершеннолетние в Полтавской области.

Четыре парня и две девушки среди ночи распивали алкоголь на кладбище, матерились и бегали друг за другом. Все это они фиксировали на видео и опубликовали в социальной сети. Случай произошел в Градижске на Полтавщине. Об этом сообщает местное издание Kolo.news.

Как сообщается, инцидент произошел после дня, в который поминают умерших.

Поселковый голова Градижск Мирослав Носа рассказал, что все дети, которые «веселились» на кладбище, не сироты, все имеют родителей. Большинство из участников скандала — школьники.

Ну и что будем делать, подскажите вариант, ибо сейчас меня переполняет гнев и много обидных слов, которые писать не буду. Жаль, что не застал их на остановке, — написал он.

Сейчас известно, что несовершеннолетним от 15 до 17 лет, это дети из обеспеченных, благополучных семей, среди них есть внуки педагогов.

Сейчас полиция составила 4 протокола на родителей по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей). Ведется проверка.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, в Полтавской области несовершеннолетние школьницы делали полуголые фото на кладбище, их родителей вызвали в суд. Суд признал родителей всех трех девочек виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Административного кодекса (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Источник: Kolo. news