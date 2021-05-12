Вечірку на цвинтарі влаштували підлітки з Полтавщини. Фото:

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Вечірку на кладовищі влаштувати неповнолітні у Полтавській області.

Чотири хлопці та дві дівчини серед ночі розпивали алкоголь на цвинтарі, матюкалися та бігали один за одним. Все це вони фіксували на відео та опублікували у соціальній мережі. Випадок стався у Градизьку на Полтавщині. Про це повідомляє місцеве видання Kolo.news.

Як повідомляється, інцидент стався після дня, у який поминають померлих.

Селищний голова Градиська Мирослав Носа розповів, що всі діти, які «веселилися» на кладовищі, не сироти, всі мають батьків. Більшість із учасників скандалу — школярі.

Ну і що будемо робити, підкажіть варіант, бо станом на зараз мене переповнює гнів і багато образливих слів, які писати не буду. Шкода, що не застав їх на зупинці, — написав він.

Наразі відомо, що неповнолітнім від 15 до 17 років, це діти із забезпечених, благополучних родин, серед них є онуки педагогів.

Наразі поліція склала 4 протоколи на батьків за ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Ведеться перевірка.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, в Полтавській області неповнолітні школярки робили напівголі фото на кладовищі, їх батьків викликали в суд. Суд визнав батьків усіх трьох дівчаток винними у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 Адміністративного кодексу (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Джерело: Kolo. news