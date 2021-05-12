Карантин. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154496-karantin-ushel-na-kanikuly-tolko-dva-regiona-ostavili-oranjevymi.html

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Коронавирус в Украине внезапно отступил — после мощной вспышки инфекции в «красной» зоне карантина не осталось ни одной области.

В «оранжевой» зоне карантина оказались только два региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Сообщается, что в «оранжевой» зоне карантина остаются только Николаевская и Черкасская области. В то же время в «желтую» зону перевели сразу шесть областей, а именно:

Волынскую;

Донецкую;

Житомирскую;

Кировоградскую;

Луганскую;

Тернопольскую.

Превышена норма по коэффициенту выявления новых случаев заражения коронавирусом также только в Николаевской и Черкасской областях. При этом Киев и еще восемь областей уже отвечают «зеленой» зоне по уровню эпидемической опасности. Ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Напомним, ранее мы сообщали, что статистика коронавируса в Украине свидетельствует о том, что в стране уменьшается количество больных, однако количество летальных случаев все же остается высоким. За 11 мая украинские медики зафиксировали 4 тыс. 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 180 детей и 142 медработника. Врачи решили госпитализировать 1 тыс. 349 человек, а умерли от осложнений 356 больных.