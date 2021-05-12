Нардепа «ЕС» ограбили в поезде, воров нашла полиция Жмеринки

https://racurs.ua/n154495-nardepa-es-ograbili-v-poezde-vorov-nashla-policiya-jmerinki.html

Ракурс

Народного депутата Алексея Гончаренко из фракции «Европейская солидарность» ограбили в поезде Одесса — Ковель. Грабителям удалось украсть сумку с деньгами, в которой было 20 тыс. грн. и банковские карты.

Такая неприятность произошла с Гончаренко 10 мая, когда он ехал из столицы в Ровенскую область открывать культурно-образовательные центры в Остроге и Вараше.

Утром нардеп заметил, что с карточек ночью начали снимать деньги. Как оказалось, грабители начали расплачиваться в ближайшем к вокзалу магазине «АТБ» в Жмеринке.

Гончаренко написал в своем Телеграм-канале, что Жмеринская полиция сработала оперативно и профессионально: в течение дня злоумышленников нашли, а карточки нардепу вернули.