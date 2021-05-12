Нардепа «ЕС» ограбили в поезде, воров нашла полиция Жмеринки

Нардепа «ЕС» ограбили в поезде, воров нашла полиция Жмеринкиhttps://racurs.ua/n154495-nardepa-es-ograbili-v-poezde-vorov-nashla-policiya-jmerinki.htmlРакурс
Народного депутата Алексея Гончаренко из фракции «Европейская солидарность» ограбили в поезде Одесса — Ковель. Грабителям удалось украсть сумку с деньгами, в которой было 20 тыс. грн. и банковские карты.
Такая неприятность произошла с Гончаренко 10 мая, когда он ехал из столицы в Ровенскую область открывать культурно-образовательные центры в Остроге и Вараше.
Утром нардеп заметил, что с карточек ночью начали снимать деньги. Как оказалось, грабители начали расплачиваться в ближайшем к вокзалу магазине «АТБ» в Жмеринке.
Гончаренко написал в своем Телеграм-канале, что Жмеринская полиция сработала оперативно и профессионально: в течение дня злоумышленников нашли, а карточки нардепу вернули.
Хочу поблагодарить работников жмеринской полиции, которые очень оперативно и профессионально сработали в этой ситуации. А вам, друзья, хочу напомнить: будьте осмотрительными, чтобы не попадать в подобные ситуации. Береженого Бог бережет! — сообщил нардеп в своих соцсетях.