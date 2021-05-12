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Нардепа "ЄС" пограбували в поїзді, злодіїв знайшла поліція Жмеринки

Нардепа «ЄС» пограбували в поїзді, злодіїв знайшла поліція Жмеринки

12 тра 2021, 13:43
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Народного депутата Олексія Гончаренка з фракції «Європейська солідарність» пограбували в поїзді Одеса — Ковель. Грабіжникам вдалося поцупити сумку з грошима, в якій було 20 тис. грн. і банківські картки.

Така прикрість сталася із Гончаренком 10 травня, коли він їхав зі столиці на Рівненщину відкривати культурно-освітні центри в Острозі та Вараші.

Уранці нардеп помітив, що з карток вночі почали знімати гроші. Як виявилося, грабіжники почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу магазині «АТБ» в Жмеринці.

Гончаренко написав у своєму Телеграм-каналі, що жмеринська поліція оперативно і професійно спрацювала — упродовж дня зловмисників знайшли, а картки нардепу повернули.


Хочу подякувати працівникам жмеринської поліції, які дуже оперативно і професійно спрацювали в цій ситуації. А вам, друзі, хочу нагадати: будьте обачнішими, щоб не потрапляти в подібні ситуації. Береженого Бог береже! — повідомив нардеп у своїх соцмережах.

Джерело: Ракурс


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