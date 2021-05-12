Нардепа "ЄС" пограбували в поїзді, злодіїв знайшла поліція Жмеринки

https://racurs.ua/ua/n154495-nardepa-ies-pograbuvaly-v-poyizdi-zlodiyiv-znayshla-policiya-jmerynky.html

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Народного депутата Олексія Гончаренка з фракції «Європейська солідарність» пограбували в поїзді Одеса — Ковель. Грабіжникам вдалося поцупити сумку з грошима, в якій було 20 тис. грн. і банківські картки.

Така прикрість сталася із Гончаренком 10 травня, коли він їхав зі столиці на Рівненщину відкривати культурно-освітні центри в Острозі та Вараші.

Уранці нардеп помітив, що з карток вночі почали знімати гроші. Як виявилося, грабіжники почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу магазині «АТБ» в Жмеринці.

Гончаренко написав у своєму Телеграм-каналі, що жмеринська поліція оперативно і професійно спрацювала — упродовж дня зловмисників знайшли, а картки нардепу повернули.