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Під час пересилання «Укрпоштою» загинули мільйони бджіл, фото: Віталій Глагола

8 млн бджіл заморили в «Укрпошті» — ЗМІ (ФОТО)

12 тра 2021, 13:41
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На Закарпатті 8 млн бджіл загинули під час пересилання «Укрпоштою».

Інцидент стався вчора, 11 травня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

Бджолярі із Іршави і Виноградова надіслали спеціальні пакети із бджолами, маткою і спеціальним розплодом. Надіслали «Укрпоштою» до замовників, — зазначив журналіст.

За його словами, бджоли перебували у 400 спеціальних пакетах, які працівники пошти перевозили у звичайній вантажівці.

Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання усі 8 мільйонів бджіл, що були у вантажівців не вижили. Це виявили в Ужгороді за кілька годин після відправки, — розповів Глагола.

За словами журналістів, бджолярі звернулись до поліції і збираються судитись із «Укрпоштою» — вартість відправлених поштою бджіл на ринку становить близько 500 тис. грн.

Вони просто запарились у тій вантажівці без кисню і під розпеченими металом. Вони ж живі — це не просто вантаж. Бджолам теж треба кисень, а тут його не було, ще й у спеку, — зазначила одна з пасічниць. — Справа не тільки у матеріальних збитках — бджіл шкода неймовірно".


Під час пересилання «Укрпоштою» загинули мільйони бджіл, фото: Віталій Глагола

Джерело: Ракурс


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