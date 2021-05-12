8 млн бджіл заморили в «Укрпошті» — ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n154494-8-mln-bdjil-zamoryly-v-ukrposhti-zmi-foto.htmlРакурс
На Закарпатті 8 млн бджіл загинули під час пересилання «Укрпоштою».
Інцидент стався вчора, 11 травня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.
Бджолярі із Іршави і Виноградова надіслали спеціальні пакети із бджолами, маткою і спеціальним розплодом. Надіслали «Укрпоштою» до замовників, — зазначив журналіст.
За його словами, бджоли перебували у 400 спеціальних пакетах, які працівники пошти перевозили у звичайній вантажівці.
Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання усі 8 мільйонів бджіл, що були у вантажівців не вижили. Це виявили в Ужгороді за кілька годин після відправки, — розповів Глагола.
За словами журналістів, бджолярі звернулись до поліції і збираються судитись із «Укрпоштою» — вартість відправлених поштою бджіл на ринку становить близько 500 тис. грн.
Вони просто запарились у тій вантажівці без кисню і під розпеченими металом. Вони ж живі — це не просто вантаж. Бджолам теж треба кисень, а тут його не було, ще й у спеку, — зазначила одна з пасічниць. — Справа не тільки у матеріальних збитках — бджіл шкода неймовірно".