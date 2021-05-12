8 млн пчел заморили в «Укрпочте» — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n154494-8-mln-pchel-zamorili-v-ukrpochte-smi-foto.htmlРакурс
На Закарпатье 8 млн пчел погибли во время пересылки «Укрпочтой».
Инцидент произошел вчера, 11 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный журналист Виталий Глагола.
Пчеловоды из Иршава и Виноградова прислали специальные пакеты с пчелами, маткой и специальным расплодом. Прислали «Укрпочтой» к заказчикам, — отметил журналист.
По его словам, пчелы находились в 400 специальных пакетах, которые работники почты перевозили в обычном грузовике.
Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 млн пчел, которые были в грузовике не выжили. Это обнаружили в Ужгороде спустя несколько часов после отправки, — рассказал Глагола.
По словам журналистов, пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с «Укрпочтой» — стоимость отправленных по почте пчел на рынке составляет около 500 тыс. грн.
Они просто запарились в том грузовике без кислорода и под раскаленными металлом. Они живые — это не просто груз. Пчелам тоже нужен кислород, а здесь его не было, еще и в жару, — отметила одна из пасечниц. — Дело не только в материальных убытках — пчел жалко невероятно.