При пересылке «Укрпочтой» погибли миллионы пчел, фото: Виталий Глагола

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Ракурс

На Закарпатье 8 млн пчел погибли во время пересылки «Укрпочтой».

Инцидент произошел вчера, 11 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный журналист Виталий Глагола.

Пчеловоды из Иршава и Виноградова прислали специальные пакеты с пчелами, маткой и специальным расплодом. Прислали «Укрпочтой» к заказчикам, — отметил журналист.

По его словам, пчелы находились в 400 специальных пакетах, которые работники почты перевозили в обычном грузовике.

Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 млн пчел, которые были в грузовике не выжили. Это обнаружили в Ужгороде спустя несколько часов после отправки, — рассказал Глагола.

По словам журналистов, пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с «Укрпочтой» — стоимость отправленных по почте пчел на рынке составляет около 500 тыс. грн.