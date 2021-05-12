Проданная картина на аукционе. Фото: ChristiesInc

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Ракурс

Картина афроамериканского художника-неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баскии продана за баснословные деньги.

За картину «В этом случае» на аукционе Christie’s удалось выручить 93,1 млн долл. Выигрышная ставка была сделана анонимным покупателем по телефону и составила 81 млн долл. С учетом всех налогов коллекционер будет вынужден заплатить 93 млн 105 тыс. долл. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что эта работа Жана-Мишеля Баскии — последняя картина из серии, где изображены черепа, которые были ключевым мотивом в творчестве неоэкспрессиониста. Эту серию картин автор начал в 1983 году. К тому же периоду относится и полотно «Без названия», написанное в 1982 году, которое в 2017 году продали на аукционе за 110 млн долл.

Напомним, известный анонимный художник Бэнкси посвятил свою картину теме коронавируса, изобразив супергероя-медсестру. Лондонский аукционный дом Christie’s продал ее за 19,5 млн евро.