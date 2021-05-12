Продана картина на аукціоні. Фото: ChristiesInc

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Ракурс

Картина афроамериканського художника-неоекспресіоніста Жана-Мішеля Баскії продана за шалені гроші.

За картину «В цьому випадку» на аукціоні Christie’s вдалося виручити 93,1 млн дол. Виграшна ставка була зроблена анонімним покупцем по телефону і склала 81 млн дол. З урахуванням всіх податків колекціонер буде змушений заплатити 93 млн 105 тис. дол. Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що ця робота Жана-Мішеля Баскії — остання картина з серії, де зображені черепа, що були ключовим мотивом у творчості неоекспресіоніста. Цю серію картин автор започаткував у 1983 році. До того ж періоду належить і полотно «Без назви», написане в 1982 році, яке в 2017 році продали на аукціоні за 110 млн дол.

Нагадаємо, відомий анонімний художник Бенксі присвятив свою картину темі коронавірусу, зобразивши супергероя-медсестру. Лондонський аукціонний дім Christie’s продав її за 19,5 млн євро.