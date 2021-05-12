Карантин. Фото: Istock

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Ракурс

Коронавірус в Україні раптово відступив — після потужного спалаху інфекції у «червоній» зоні карантинних обмежень не залишилося жодної області.

У «помаранчевій» зоні карантину наразі лише два регіони. Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).





Повідомляється, що в «помаранчевій» зоні карантинних обмежень залишилися лише Миколаївська та Черкаська області. Натомість у «жовту» зону перевели одразу шість областей, а саме:

Волинську;

Донецьку;

Житомирську;

Кіровоградську;

Луганську;

Тернопільську.

Перевищення норми за коефіцієнтом виявлення нових випадків зараження коронавірусом виявлено лише в Миколаївській та Черкаській областях. При цьому Київ і ще вісім областей уже відповідають «зеленій» зоні за рівнем епідемічної небезпеки. У жодному регіоні не перевищений рівень госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що статистика коронавірусу в Україні свідчить про те, що в державі зменшується кількість хворих, проте кількість летальних випадків досі висока. За 11 травня українські медики зафіксували 4 тис. 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники. Лікарі вирішили госпіталізувати 1 тис. 349 осіб, а померли від ускладнень 356 хворих.