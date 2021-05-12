Протест медсестер. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n154498-medsestry-vyyshly-na-protest-cherez-nyzki-zarplaty-scho-skazav-stepanov-foto.html

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У Києві медичні сестри влаштували акцію протесту під Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) через низькі зарплати, які вони отримують із затримками.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв, що подасть до Ради відповідний законопроект. Про це інформує «Суспільне».

Повідомляється, що на акцію, яка проходила в професійне свято медсестер, під будівлею відомства зібралося близько 20 учасниць. Вони виставили круглий стіл, на якому зобразили як виглядає «обід медсестри» та «директора комунального некомерційного підприємства».





Ми отримуємо зарплату нижчу, ніж середня зарплата в Україні, подекуди із затримками на два місяці. У квітні більша частина медиків України не отримали заробітної плати під мотивом затримки з боку НСЗУ, — розповіла одна з учасниць.

Також медсестри вимагають переглянути кількість хворих на одну медсестру та публікувати витрати та надходження комунальних лікарень. До учасниць акції вийшов міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він пояснив, що проблема є, але вирішувати її потрібно на законодавчому рівні.

У мене є пропозиція, яку ми зробили ще в грудні минулого року. Зараз триває погодження з моїми колегами по Кабінету міністрів, на жаль, деякі з них не підтримують цю пропозицію. Я хочу встановити в базовому законі мінімальну заробітну плату, яка прив’язана до прожиткового мінімуму. Це 23 тис. грн для лікаря та 17 тис. грн для медичної сестри, — розповів Степанов.

Він зауважив, що планує співпрацювати з народними депутатами, аби внести цей законопроект до Ради. За його прогнозами, зміни до закону можуть запрацювати приблизно з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зарплати лікарів у 2021 році не зростуть, згідно з озвученою раніше обіцянкою міністра охорони здоров’я Максима Степанова. У проекті державного бюджету на 2021 рік не підтримали запит МОЗ щодо підвищення заробітної плати медичним працівникам.

Джерело: Суспільне