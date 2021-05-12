Петро Порошенко, фото: Петро Порошенко

https://racurs.ua/ua/n154499-poroshenko-sudytymetsya-z-gordonom-detali.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, а нині один з лідерів «Європейської солідарності», подасть до суду на журналіста Дмитра Гордона.

Адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань заявили про це сьогодні, 12 травня, під час брифінгу.

Зазначається, що Гордон 7 травня в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив, що Порошенко вступив у злочинну змову з президентом РФ Володимиром Путіним, в межах якої наказав українській армії залишити Маріуполь.

Ніхто не оскаржує його (Гордона — ред.) право не любити Порошенка і говорити про це. Однак коли мова йде про зловживання свободою слова і будь-який наклеп, якщо він супроводжується словами «я вважаю», «це моя думка», а далі йде не думка, а ствердження користується абсолютним імунітетом. Це — не так, — наголосив Новіков.

За словами адвоката, у найближчі дні, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде поданий перший такого роду позов від імені Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним розповсюдження цього твердження.

У Дмитра Гордона буде можливість висловитися з цього приводу. Якщо він вважає, що це все ж таки думка, а не твердження, він може про це сказати — що він не знає про це достовірно, а він так думає, — зазначив Новіков.

Адвокат Порошенка зазначив, що Гордону нададуть можливість повідомити докази, якщо вони в нього є.

Так чи інакше буде можливість дати пояснення не у форматі ток-шоу, яке мало до чого зобов’язує, а у форматі формалізованої судової процедури. До цього давно йшло, і очевидно цей момент настав, — зазначив Новіков.

За його словами, адвокати Порошенка вирішили повідомити про це публічно, оскільки Гордон є публічною особою.