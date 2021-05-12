Студент зі Львова отримав вирок за наругу над пам'ятником Бандери. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n154500-naruga-nad-pam-yatnykom-bandery-u-lvovi-vandal-otrymav-vyrok.html

Ракурс

Галицький районний суд виніс вирок одному зі студентів, що облив червоною фарбою пам’ятник Степанові Бандері у Львові.

Юнаку призначили чотири роки ув’язнення, однак звільнили від покарання з іспитовим терміном. Слідчі з’ясували, що двом студентам віком 19 та 24 роки з Хмельницької області, які навчаються у Львові, заплатили по 1 тис. грн за те, щоб вони облили пам’ятник фарбою. Про це 12 травня повідомляє видання ZAXID.NET.

Поліцейські вже знайшли замовника злочину, проти нього ведуть окреме розслідування. Встановлено, що він замовив осквернення пам’ятника Бандері через власну ідеологічну неприязнь. Експерти підрахували, що внаслідок вандалізму пам’ятнику завдали шкоди на 7 тис. 100 грн.

Повідомляється, що 29 квітня Галицький районний суд розглянув справу щодо одного з двох студентів Володимира Тищука. Він визнав свою провину і підписав угоду з прокурором про визнання винуватості. За угодою суд призначив йому чотири роки позбавлення волі, але звільнив його від цього покарання з іспитовим терміном два роки. Це означає, що студент перебуватиме на волі, однак упродовж двох років має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, навчання та роботи.

Нагадаємо, пам‘ятник Степану Бандері у Львові на площі Кропивницького невідомі облили фарбою. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Джерело: ZAXID.NET