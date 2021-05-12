На «безкоштовних» операціях на серці наживалися лікарі в Одесі. Фото: СБУ

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Боротьба з корупцією в Україні продовжується. Служба безпеки України (СБУ) викрила посадовців центру кардіохірургії, що працює при Одеській обласній лікарні, на отриманні хабарів.

Вартість «безоплатних» послуг лікарів обходилася пацієнтам у 500 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.





Слідство встановило, що схему з заробляння коштів на безкоштовних операціях організував завідувач відділення кардіоцентру. Організатор схеми залучив до своєї «ідеї» лікарів, які вимагали гроші з пацієнтів за надання медичних послуг, що передбачені державою як безоплатні.





Зокрема, придбання протезів, клапанів шунтів здійснюється за бюджетні кошти. Співробітники спецслужби зафіксували, що посадовець отримував хабарі готівкою та особисто розподіляв гроші серед лікарів, що брали участь у схемі. Встановлено, що розмір хабарів залежав від складності та стану хворих, загалом суми досягали 400 тис. грн.

Правоохоронці затримали зловмисника в приміщенні лікарні під час отримання 11 тис. дол. від пацієнта, якому необхідно було провести операцію на аорті. Під час обшуків було вилучено чорнову бухгалтерію, за якою розподіляли кошти.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили заступника керівника Менської виправної колонії № 91 на хабарі. Він вимагав та одержав від засудженого 23 тис. грн. Слідчі ДБР затримали посадовця виправної колонії під час одержання другої частини хабаря в сумі 15 тис. грн. За ці гроші він мав пом’якшити умови тримання засудженого.