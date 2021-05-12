На обшуки в Медведчука відреагував Кремль

Пєсков. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n154502-na-obshuky-v-medvedchuka-vidreaguvav-kreml.html

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Віктор Медведчук, один із лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя» та кум Путіна, став фігурантом справи про держзраду.

Водночас Москва не збирається допомагати Медведчуку. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Ми не збираємося втручатися в ці процеси, ми хотіли б переконатися, що за цим переслідуванням не стоїть бажання позбутися політичних конкурентів, — заявив Пєсков.



На питання, чи може Росія надати Медведчуку політичний притулок, у Путіна відповіли, що поки Віктор Медведчук знаходиться в Україні, і не звертався за політичним притулком до Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Медведчук 12 травня має з’явитися в Офіс генпрокурора. Кум президента РФ Володимира Путіна, якому 11 травня виписали підозру в держзраді, візьме участь у слідчих діях. Політик намагатиметься довести свою невинуватість.