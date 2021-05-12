В прифронтовом селе Донецкой области обнаружили тайник боевиков, фото: Донецкая областная прокуратура

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Тайник с 20 кг пластида, обустроенный неустановленными лицами, обнаружили на территории одного из домовладений в прифронтовом селе Первомайское Донецкой области. Взрывчатка была замаскирована под строительный мусор.

Эту тайник обустроили в начале 2015 года — во время активных боевых действий в районе Международного аэропорта «Донецк». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что взрывчатку обнаружили сотрудники Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Опасное вещество изъято, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Начато уголовное производство по факту незаконного обращения с взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовно кодекса).

Напомним, недавно на Луганщине СБУ обнаружила подземный тайник с оружием боевиков.