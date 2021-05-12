Бойовики заховали 20 кг пластиду під час боїв за Донецький аеропорт (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n154520-boyovyky-zahovaly-20-kg-plastydu-pid-chas-boyiv-za-doneckyy-aeroport-foto.htmlРакурс
Схованку із 20 кг пластиду, облаштовану невстановленими особами, виявили на території одного з домоволодінь у прифронтовому селі Первомайське Донецької області. Вибухівка була замаскована під будівельне сміття.
Цю схованку облаштували на початку 2015 року — під час активних бойових дій в районі Міжнародного аеропорту «Донецьк». Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Зазначається, що вибухівку виявили співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ.
Небезпечну речовину вилучено, встановлюється обставини інциденту.
Розпочате кримінальне провадження за фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінально кодексу).
Нагадаємо, нещодавно на Луганщині СБУ виявила підземну схованку зі зброєю бойовиків.