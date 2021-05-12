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Ракурс
У прифронтовому селі на Донеччині виявили схованку бойовиків, фото: Донецька обласна прокуратура

Бойовики заховали 20 кг пластиду під час боїв за Донецький аеропорт (ФОТО)

12 тра 2021, 19:19
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Схованку із 20 кг пластиду, облаштовану невстановленими особами, виявили на території одного з домоволодінь у прифронтовому селі Первомайське Донецької області. Вибухівка була замаскована під будівельне сміття.

Цю схованку облаштували на початку 2015 року — під час активних бойових дій в районі Міжнародного аеропорту «Донецьк». Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що вибухівку виявили співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ.

Небезпечну речовину вилучено, встановлюється обставини інциденту.

Розпочате кримінальне провадження за фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінально кодексу).

У прифронтовому селі на Донеччині виявили схованку бойовиків, фото: Донецька обласна прокуратура


У прифронтовому селі на Донеччині виявили схованку бойовиків, фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно на Луганщині СБУ виявила підземну схованку зі зброєю бойовиків.

Джерело: Ракурс


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