У прифронтовому селі на Донеччині виявили схованку бойовиків, фото: Донецька обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n154520-boyovyky-zahovaly-20-kg-plastydu-pid-chas-boyiv-za-doneckyy-aeroport-foto.html

Ракурс

Схованку із 20 кг пластиду, облаштовану невстановленими особами, виявили на території одного з домоволодінь у прифронтовому селі Первомайське Донецької області. Вибухівка була замаскована під будівельне сміття.

Цю схованку облаштували на початку 2015 року — під час активних бойових дій в районі Міжнародного аеропорту «Донецьк». Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що вибухівку виявили співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ.

Небезпечну речовину вилучено, встановлюється обставини інциденту.

Розпочате кримінальне провадження за фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінально кодексу).

Нагадаємо, нещодавно на Луганщині СБУ виявила підземну схованку зі зброєю бойовиків.