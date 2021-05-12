Медведчука не пустили в кабінет генпрокурора Венедіктової

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Віктор Медведчук, нардеп і лідер ОПЗЖ, в Офісі генпрокурора захотів негайно потрапити до Ірини Венедіктової, але його до неї не пустили.

На відео з місця подій можна бачити, що Медведчука супроводжують депутати Ківа і Рабінович. Секретар пропонує їм пройти до першого заступника генпрокурора.

Я не можу навіть перервати Ірину Валентинівну, у неї важливий дзвінок, — каже секретар.

11 травня СБУ провела обшуки у будинку, де мешкає нардеп від фракції партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук разом із дружиною.

Згодом генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру у державній зраді Медведчуку і Козаку.

За словами Венедіктової, нардепів підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, Віктор Медведчук 12 травня прибув в Офіс генпрокурора. Він заявив про тиск, відкидає усі звинувачення, заявив і про готовність до будь-якого сценарію і не боїться нічого, навіть арешту.