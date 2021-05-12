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Ракурс
«Рибу-монстра» викинуло на пляж у Каліфорнії, фото: Crystal Cove State Park

«Рибу-монстра» викинуло з глибин моря на пляж у Каліфорнії (ФОТО)

12 тра 2021, 18:44
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У Каліфорнії на узбережжі Тихого океану в національному парку Кристал-Коув 7 травня виявили глибоководну рибину страхітливого вигляду.

Про це повідомляється на сторінці парку у соціальній мережі Фейсбук.

Цей чорний «глибоководний монстр» відноситься до вудильникоподібних — у цих риб передня частина спинного плавця розташована прямо над пащею і має форму «вудки» з приманкою для приваблення здобичі.

За оцінками фахівців, викинута на берег тварина — це гімантолоф або «риба-м'яч» (Footballfish). Цей вид є одним із 200 видів вудильникоподібних, його представники проживають на глибині 1 км, тому не зрозуміло, як ця рибина опинилася на пляжі.

Побачити непошкоджену рибу цього виду — рідкісна можливість! — наголошується в повідомленні.

Тіло риби вирішили передати науковцям, які вивчають глибоководних істот, для подальших досліджень.

«Рибу-монстра» викинуло на пляж у Каліфорнії, фото: Crystal Cove State Park

«Рибу-монстра» викинуло на пляж у Каліфорнії, фото: Crystal Cove State Park

«Рибу-монстра» викинуло на пляж у Каліфорнії, фото: Crystal Cove State Park


Так полює вудильникоподібна рибина, фото: Fandom

Нагадаємо, у 2019 році на пляж у США викинуло невловиму рибу-афериста.

Джерело: Ракурс


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