«Рибу-монстра» викинуло на пляж у Каліфорнії, фото: Crystal Cove State Park

https://racurs.ua/ua/n154518-rybu-monstra-vykynulo-z-glybyn-morya-na-plyaj-u-kaliforniyi-foto.html

Ракурс

У Каліфорнії на узбережжі Тихого океану в національному парку Кристал-Коув 7 травня виявили глибоководну рибину страхітливого вигляду.

Про це повідомляється на сторінці парку у соціальній мережі Фейсбук.

Цей чорний «глибоководний монстр» відноситься до вудильникоподібних — у цих риб передня частина спинного плавця розташована прямо над пащею і має форму «вудки» з приманкою для приваблення здобичі.

За оцінками фахівців, викинута на берег тварина — це гімантолоф або «риба-м'яч» (Footballfish). Цей вид є одним із 200 видів вудильникоподібних, його представники проживають на глибині 1 км, тому не зрозуміло, як ця рибина опинилася на пляжі.

Побачити непошкоджену рибу цього виду — рідкісна можливість! — наголошується в повідомленні.

Тіло риби вирішили передати науковцям, які вивчають глибоководних істот, для подальших досліджень.

Нагадаємо, у 2019 році на пляж у США викинуло невловиму рибу-афериста.