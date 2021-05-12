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Ракурс
«Рыбу-монстра» выбросило на пляж в Калифорнии, фото: Crystal Cove State Park

«Рыбу-монстра» выбросило из глубин моря на пляж в Калифорнии (ФОТО)

12 мая 2021, 18:44
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В Калифорнии на побережье Тихого океана в национальном парке Кристалл-Коув 7 мая обнаружили глубоководную рыбу устрашающего вида.

Об этом сообщается на странице парка в социальной сети Фейсбук.

Этот черный «глубоководный монстр» относится к удильщикообразным — у этих рыб передняя часть спинного плавника расположена прямо над пастью и имеет форму «удочки» с приманкой для привлечения добычи.

По оценкам специалистов, выброшенное на берег животное — это гимантолоф или «рыба-мяч» (Footballfish). Этот вид является одним из 200 видов удильщикообразных, его представители проживают на глубине 1 км, поэтому не понятно, как эта рыба оказалась на пляже.

Увидеть неповрежденную рыбу этого вида — редкая возможность! — подчеркивается в сообщении.

Тело рыбы решили передать ученым, которые изучают глубоководных существ, для дальнейших исследований.

«Рыбу-монстра» выбросило на пляж в Калифорнии, фото: Crystal Cove State Park

«Рыбу-монстра» выбросило на пляж в Калифорнии, фото: Crystal Cove State Park

«Рыбу-монстра» выбросило на пляж в Калифорнии, фото: Crystal Cove State Park


Так охотится удильщикообразная рыба, фото: Fandom

Напомним, в 2019 году на пляж в США выбросило неуловимую рыбу-афериста.

Источник: Ракурс


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