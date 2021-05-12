Дивизионы ракетных комплексов «Нептун» создадут в Украине – подробности. Фото: Википедия

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Ракурс

Военно-морские силы (ВМС) Украины создадут три дивизиона береговых мобильных комплексов «Нептун», оснащенных крылатыми ракетами.

Один из наших приоритетов — приобретение корабельным составом так называемых ударных возможностей корабельного состава за счет закупки и строительства ракетных катеров и корветов, — заявил командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа на форуме «Украина 30. Безопасность страны».

Также он сообщил, что вторым направлением станет закупка противоминных кораблей и беспилотных систем.

Третий приоритет, который мы ставим перед собой, — это, конечно, приобретение наших патрульных способностей для защиты национальных интересов в мирное время, — сказал Неижпапа.

Он также напомнил, что на вооружение ВМС в прошлом году поступил образец военной техники — ракетный комплекс берегового базирования «Нептун».

Этот ракетный комплекс способен уничтожать надводные цели противника на расстоянии более 200 км. В настоящее время личный состав осуществил подготовку на учебном боевом образце техники и в этом году в составе Военно-морских сил мы будем иметь первый дивизион берегового ракетного комплекса «Нептун». В дальнейшем, к 2025 году, мы планируем иметь три таких дивизиона, которые будут способны уничтожать надводные цели как в Азовской, так и Черноморской операционной зоне, — заявил Неижпапа.

Напомним, силы специальных операций ВСУ провели тренировку на корабле береговой охраны США USCGC Hamilton в Одессе. К маневрам привлекали 73-й морской центр специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого.