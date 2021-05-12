Послы G7 требуют погасить скандал с «Нафтогазом» — заявлениеhttps://racurs.ua/n154516-posly-g7-trebuut-pogasit-skandal-s-naftogazom-zayavlenie.htmlРакурс
Послы стран «Большой семерки» отреагировали на ситуацию, которая сложилась вокруг НАК «Нафтогаз Украины» — до сих пор не решен вопрос работы наблюдательного совета госкомпании после увольнения Кабмином в конце апреля председателя правления Андрея Коболева и назначение на эту должность бывшего исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.
Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте послов G7 в Твиттере.
До избрания нового состава правления его функции должен выполнять действующий, однако его члены подали в отставку.
Послы G7 выражают свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер НАК «Нафтогаз» и наблюдательный совет компании пока не достигли согласованного решения, которое позволит действующему совету выполнять свои обязанности независимо, — отмечается в сообщении.
Поэтому послы «Большой семерки» призывают Кабмин быстро решить этот вопрос «способом, который отражает заявленную им приверженность международным стандартам корпоративного управления», и продолжить усовершенствование законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами.