Послы G7 прокомментировали увольнение Андрея Коболева, фото: Speda.net

https://racurs.ua/n154516-posly-g7-trebuut-pogasit-skandal-s-naftogazom-zayavlenie.html

Ракурс

Послы стран «Большой семерки» отреагировали на ситуацию, которая сложилась вокруг НАК «Нафтогаз Украины» — до сих пор не решен вопрос работы наблюдательного совета госкомпании после увольнения Кабмином в конце апреля председателя правления Андрея Коболева и назначение на эту должность бывшего исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте послов G7 в Твиттере.

До избрания нового состава правления его функции должен выполнять действующий, однако его члены подали в отставку.

Послы G7 выражают свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер НАК «Нафтогаз» и наблюдательный совет компании пока не достигли согласованного решения, которое позволит действующему совету выполнять свои обязанности независимо, — отмечается в сообщении.



Поэтому послы «Большой семерки» призывают Кабмин быстро решить этот вопрос «способом, который отражает заявленную им приверженность международным стандартам корпоративного управления», и продолжить усовершенствование законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами.