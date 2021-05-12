Охранника для замка на почти необитаемом острове ищут в Британии. Фото: BBC

https://racurs.ua/n154515-ohrannika-dlya-zamka-na-pochti-neobitaemom-ostrove-ischut-v-britanii.html

Ракурс

Нового охранника замка ищет остров Сент-Майклз-Маунт в Великобритании.

Будущий офицер должен быть сдержанным и тактичным. В его обязанности будет входить охрана и обход доступных для посетителей помещений замка, пишет BBC.

В объявлении сообщают, что им нужен кандидат, которому не будет страшна морская болезнь, поскольку добраться на остров можно только на лодке во время прилива или отлива. Управляющий должен будет следить за порядком в замке, а также заниматься бытовыми хозяйственными вопросами.

Лучшее в том, чтобы жить здесь — это иметь вид на море из всех окон. Хуже всего — невозможность получить доставку пиццы к вашим дверям, — отмечают другие работники замка.

Островом занимается британская организация по сохранению исторического наследия National Trust и семейное предприятие St Aubyn Estates.

Сент-Майклз-Маунт — небольшой остров, расположенный в Атлантической океане, попасть на который только можно во время отлива. Значительную часть его площади занимает замок-монастырь, основанный монахами-бенедиктинцами в XII веке.



Постоянно на острове живет около 30 человек, но ежегодно туда приезжает больше 65 тыс. туристов, желающих посмотреть на монастырь, небольшую церковь и старинную гавань

Напомним, в Италии современный Робинзон Крузо, который прожил 32 года на необитаемом острове Буделли возле Сардинии, оставит свой дом из-за давления со стороны итальянских властей. 81-летний итальянец Мауро Моранди проживает на острове в одиночестве с 1989 года.

Источник: BBC