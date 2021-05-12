Охоронця для замку на майже безлюдному острові шукають у Британії. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n154515-ohoroncya-dlya-zamku-na-mayje-bezludnomu-ostrovi-shukaut-u-brytaniyi.html

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Нового охоронця замку шукає острів Сент-Майклз-Маунт у Великій Британії.

Майбутній офіцер має бути стриманим і тактовним. До його обов’язків входитиме охорона та обхід доступних для відвідувачів приміщень замку, пише BBC.

В оголошенні зазначають, що їм потрібен кандидат, якому не страшна морська хвороба, оскільки дістатися на острів можна тільки на човні під час припливу або відпливу. Офіцер повинен буде стежити за порядком в замку, а також займатися побутовими господарськими питаннями.

Найкраще в тому, щоб жити тут — це мати вид на море з усіх вікон. Найгірше — неможливість отримати доставку піци до ваших дверей, — зазначають інші працівники замку.

Островом опікується британська організація зі збереження історичної спадщини National Trust та родинне підприємство St Aubyn Estates.

Сент-Майклз-Маунт — невеликий острів, розташований в Атлантичному океані, потрапити на який тільки можна під час відливу. Значну частину його площі займає замок-монастир, заснований монахами-бенедиктинцями в XII столітті.

Постійно на острові живе близько 30 осіб, але щороку туди приїжджає понад 65 тис. туристів, аби подивитися на монастир, невелику церкву і старовинну гавань.

Нагадаємо, в Італії сучасний Робінзон Крузо, який прожив 32 роки на безлюдному острові Буделлі біля Сардинії, залишить свій будинок через тиск із боку італійської влади. 81-річний італієць Мауро Моранді проживає на острові на самоті з 1989 року.

Джерело: BBC