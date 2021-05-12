13 травня на заході України очікуються грози

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Погода в Україні 13 травня передбачає короткочасні дощі з грозами в низці регіонів. Найбільше опадів очікується у Карпатах та на Закарпатті. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вночі на Закарпатті, в Карпатах, східних та північно-східних областях, вдень в західній частині — короткочасні дощі, місцями грози, на решті території — без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме +4…+9°, на Закарпатті — до +12°; вдень — +14…+19°, у східних та південно-східних областях — +19…+24°.

Погода в Києві 13 травня передбачає мінливу хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +6…+8°, вдень — +16…+18°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові передбачає дощ вдень та вночі, можливі грози. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +6…+8°, вдень — піднімуться до +17…+19°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без істотних опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +7…+9°, вдень — +15…+17°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також очікується без істотних опадів протягом доби. Вночі температура повітря становитиме +5…+7°, вдень — +18…+20°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові передбачає дощі вночі та відсутність істотних опадів вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря +6…+8° вночі та +20…+22° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 13 травня передбачає дощі вдень та вночі, можливі грози. Очікується температура повітря +10…+12° вночі та +17…+19° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 13 травня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.