13 мая на западе Украины ожидаются грозы, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 13 мая предусматривает кратковременные дожди с грозами в ряде регионов. Больше всего осадков ожидается в Карпатах и ​​на Закарпатье. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ночью на Закарпатье, в Карпатах, восточных и северо-восточных областях, днем ​​в западной части — кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории — без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +4…+9°, на Закарпатье — до +12°; днем — +14…+19°, в восточных и юго-восточных областях — +19…+24°.

Погода в Киеве 13 мая предусматривает переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +6…+8°, днем — +16…+18°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове предусматривает дождь днем ​​и ночью, возможны грозы. Ночью столбики термометров опустятся до + 6…+8°, днем — поднимутся до +17…+19°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без существенных осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +7…+9°, днем — +15…+17°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также ожидается без осадков в течение суток. Ночью температура воздуха составит + 5…+7°, днем — +18…+20°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове предусматривает дожди ночью и отсутствие осадков днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +6…+8° ночью и +20…+22° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 13 мая предусматривает дожди днем ​​и ночью, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +10…12° ночью и +17…+19° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 13 мая будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.