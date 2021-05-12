Отпуск. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154512-zakonno-li-otpravlyat-sotrudnikov-v-prinuditelnyy-otpusk-ocenil-verhovnyy-sud.html

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Карантин в Украине длиться уже больше года. За это время в городах объявляли локдаун с полным прекращением работы многих предприятий и общественного транспорта. Большинство предприятий, чья работа была запрещена во время карантина, отправляли своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, дабы уменьшить расходы на налоги и выплату ЕСВ.

Предполагаемо было, что такая форма взаимодействия повлечет за собою судебные процессы. И одно из таких дел было рассмотрено Верховным судом. В июне 2020 года в суд на своего работодателя подал техник, которого компания отказалась увольнять в запрашиваемый им срок.

Причиною увольнения стало то, что сотрудник не имел возможность продолжать работать из-за остановки транспортного сообщения между городами на время карантина, а работодатель не обеспечил истца возможностью исполнять работу дистанционно.

Верховный суд в своем постановлении от 21 апреля 2021 года по делу № 569/9738/20 установил, что Законом № 540-IX были внесены изменения в КЗоТ, которые предусматривают, что в связи с распространением коронавируса, для сотрудника может устанавливаться гибкий график работы. При этом условие о дистанционной работе или гибком графике рабочего времени может устанавливаться приказом работодателя.

Суд установил, что несмотря на то, что истцу было предложено работать дистанционно, соответствующий приказ работодатель не выдал. При этом, сотруднику было отказано в обеспечении его транспортом на время карантина. Данные обстоятельства являются основанием для увольнения сотрудника по собственному желанию без обязательной двухнедельной отработки.

Кроме того, Верховный суд отметил, что принудительная отправка сотрудников в отпуска без сохранения заработной платы является грубым нарушением законодательства о труде, за что работодатель в установленном порядке должен быть привлечен к ответственности.

Стоит отметить, что ответственность за грубое нарушение законодательства о труде предусмотрена ст. 172 Уголовного кодекса Украины и предполагает штраф от 34 тыс. до 51 тыс. гривен, лишение права занимать определенные должности до трех лет, либо исправительные работы на срок до двух лет.