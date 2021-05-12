Морской спецназ ВСУ учился захватывать фрегат береговой охраны США. Фото: Фейсбук

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Силы специальных операций ВСУ провели тренировку на корабле береговой охраны США USCGC Hamilton в Одессе.

К маневрам привлекали 73-й морской центр специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в прес-службе морского центра.

Операторы-разведчики провели учения на корабле береговой охраны США USCGC Hamilton (WMSL-753). Во время учений отрабатывались абордажные действия, мероприятие на борту, ведения ближнего боя и зачистка корабля, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессу зашел американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton в понедельник, 10 мая. Он стал первым катером береговой охраны США, который вошел в Черное море за последние 13 лет.