Бороться с фейками в Украине будет новый государственный орган

Фейковые новости. Фото: Крым.Реалии

https://racurs.ua/n154510-borotsya-s-feykami-v-ukraine-budet-novyy-gosudarstvennyy-organ.html

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Центр противодействия дезинформации появится в Украине для борьбы с фейками. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 7 мая 2021 года № 187/2021 создал Центр противодействия дезинформации.

Новый орган будет осуществлять противодействие дезинформации, пропаганде, деструктивному информационному влиянию, попыткам манипулирования общественным мнением.

Центр противодействия дезинформации сможет обращаться с запросами во все компетентные органы и будет иметь доступ ко всем информационным базам данным. Подчиняться орган будет Совету национальной безопасности Украины (СНБО), а его руководителя назначит сам президент. Находиться новый орган будет на Банковой, 11 в Киеве.

Главной целью Центра противодействия дезинформации будет работа с аналогичными органами иностранных государств и обмен с ними полученной информацией. Таким образом, Центр противодействия дезинформации сможет уведомлять иностранные организации о размещении о них неправдивой информации в интернете.