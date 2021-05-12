Боротися з фейками в Україні буде новий державний орган

Фейкові новини. Фото: Крим. реалії

https://racurs.ua/ua/n154510-borotysya-z-feykamy-v-ukrayini-bude-novyy-derjavnyy-organ.html

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Центр протидії дезінформації з’явиться в Україні для боротьби з фейками та пропагандою. Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 7 травня 2021 року № 187/2021 створив Центр протидії дезінформації.

Новий орган буде здійснювати протидію дезінформації, пропаганді, деструктивному інформаційному впливу, спробам маніпулювання громадською думкою.

Центр протидії дезінформації зможе звертатися із запитами в усі компетентні органи та матиме доступ до всіх інформаційних баз даних. Підпорядковуватися орган буде Раді національної безпеки України (РНБО), а його керівника призначить сам президент. Офіс нового органу розташовуватиметься на Банковій, 11 в Києві.

Головною метою Центру протидії дезінформації буде робота з аналогічними органами іноземних держав та обмін із ними отриманою інформацією. У такий спосіб Центр протидії дезінформації зможе повідомляти іноземним організаціям про розміщення про них неправдивої інформації в інтернеті.