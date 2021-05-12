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Ракурс
Морський спецназ ЗСУ навчався захоплювати фрегат берегової охорони США. Фото: Фейсбук

Морський спецназ ЗСУ навчався захоплювати фрегат берегової охорони США (ФОТО)

12 тра 2021, 16:32
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Сили спеціальних операцій ЗСУ провели тренування на кораблі берегової охорони США USCGC Hamilton в Одесі.

До маневрів залучали 73-й морський центр спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого. Про це в середу, 12 травня, повідомили в прес-службі морського центру.

Оператори-розвідники провели навчання на кораблі берегової охорони США USCGC Hamilton (WMSL-753). Під час навчань відпрацьовувались абордажні дії, захід на борт, ведення ближнього бою та зачистка корабля, — йдеться в повідомленні.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесу зайшов американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton у понеділок, 10 травня. Він став першим катером берегової охорони США, який увійшов у Чорне море за останні 13 років.

Джерело: Ракурс


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