Посли G7 прокоментували звільнення Андрія Коболєва, фото: Speda.net

https://racurs.ua/ua/n154516-posly-g7-vymagaut-zagasyty-skandal-z-naftogazom-zayava.html

Ракурс

Посли країн «Великої сімки» відреагували на ситуацію, яка склалася довкола НАК «Нафтогаз України» — досі не вирішене питання роботи наглядової ради держкомпанії після звільнення Кабміном наприкінці квітня голови правління Андрія Коболєва та призначення на цю посаду колишнього виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Відповідна заява опублікована в акаунті послів G7 у Твіттері.

До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний, проте його члени подали у відставку.

Посли G7 висловлюють свою стурбованість тим, що уряд України як головний акціонер НАК «Нафтогаз» і наглядова рада компанії поки не досягли узгодженого рішення, яке дозволить чинній раді виконувати свої обов’язки незалежно, — зазначається в повідомленні.

Тож посли «Великої сімки» закликають уряд швидко вирішити це питання «у спосіб, що відображає заявлену ним прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління», та продовжити удосконалення законодавчої бази щодо управління державними підприємствами відповідно до цих стандартів.