Дивізіони ракетних комплексів «Нептун» створять в Україні – подробиці. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n154517-dyviziony-raketnyh-kompleksiv-neptun-stvoryat-v-ukrayini-podrobyci.html

Ракурс

Військово-морські сили (ВМС) України створять три дивізіони берегових мобільних комплексів «Нептун», оснащених крилатими ракетами.

Один і з наших пріоритетів — набуття корабельним складом так званих ударних спроможностей корабельного складу шляхом закупівлі та будівництва ракетних катерів та корветів, — заявив командувач ВМС ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа на форумі «Україна 30. Безпека країни».

Також він повідомив, що другим напрямком стане закупівля протимінних кораблів та безпілотних систем.

Третій пріоритет, який ми ставимо перед собою, — це, звичайно, набуття наших патрульних спроможностей для захисту національних інтересів у мирний час, — сказав Неїжпапа.

Він також нагадав, що на озброєння ВМС минулого року надійшов зразок військової техніки — ракетний комплекс берегового базування «Нептун».

Цей ракетний комплекс спроможний знищувати надводні цілі противника на відстані більш як 200 км. Наразі особовий склад здійснив підготовку на навчальному бойовому зразку техніки й в цьому році у складі Військово-морських сил буде перший дивізіон берегового ракетного комплексу «Нептун». Надалі, до 2025 року, ми плануємо мати три таких дивізіони, які будуть спроможні знищувати надводні цілі як в Азовській, так і Чорноморській операційній зоні, — заявив Неїжпапа.

Нагадаємо, сили спеціальних операцій ЗСУ провели тренування на кораблі берегової охорони США USCGC Hamilton в Одесі. До маневрів залучали 73-й морський центр спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого.