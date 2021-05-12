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Ракурс
Медведчука не пустили в кабинет генпрокурора Венедиктовой

Медведчука не пустили в кабинет генпрокурора Венедиктовой (ВИДЕО)

12 мая 2021, 18:52
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Виктор Медведчук, нардеп и лидер ОПЗЖ, в Офисе генпрокурора захотел немедленно попасть к Ирине Венедиктовой, но его к ней не пустили.

На видео с места событий можно видеть, что Медведчука сопровождают депутаты Кива и Рабинович. Секретарь предлагает им пройти к первому заместителю генпрокурора.

Я не могу даже прервать Ирину Валентиновну, у нее важный звонок, — говорит секретарь.

11 мая СБУ провела обыски в доме, где живет нардеп от фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук вместе с женой.

Впоследствии генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение в государственной измене Медведчуку и Козаку.


По словам Венедиктовой, нардепов подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Россией Крыму.

Напомним, Виктор Медведчук 12 мая прибыл в Офис генпрокурора. Он заявил о давлении, отвергает все обвинения. Медведчук готов к любому сценарию и не боится ничего, даже ареста.

Источник: Ракурс


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