Одну з найвищих будівель у секторі Гази зруйнував Ізраїль – відео вибуху

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Ракурс

Ракетна війна між Ізраїлем та Палестиною набирає нових обертів. Ізраїльські військові за допомогою ракетного удару зруйнували одну з найвищих споруд у секторі Гази «Аль Шорук».

У будівлі були розташовані офіси місцевих та іноземних ЗМІ. Відео моменту авіаудару, зняте місцевим жителем, опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

За інформацією видання The Times of Israel, авіаудар по цій будівлі був мотивований тим, що в таких вежах розміщуються командні пункти терористичних угруповань Гази.

Попередньо начальнику служби безпеки було наказано евакуювати людей з приміщень, будівля зазнала ряду так званих попереджувальних атак «стуком по даху».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ракетна війна між Ізраїлем та Палестиною триває вже другу добу. Бойовики руху ХАМАС та угруповання «Ісламський джихад» атакували ракетами міста у центральній частині Ізраїлю.

Під обстріл потрапили Тель-Авів і населені пункти поруч. В Ізраїлі загинули п’ятеро людей, в секторі Гази — 35.