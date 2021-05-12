13 травня західні християни святкують Вознесіння Господнє. Фото: Укрінформ

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13 травня західні християни відзначають Вознесіння Господнє, яке щороку випадає на четвер 40-го дня після Великодня. Саме в цей день Ісус вознісся на небеса і з'єднався з Богом.

Православна церква 13 травня вшановує пам’ять апостола Якова Зеведеєвого. День в народі прозвали Яків Теплий, тому що в цей період після тривалих холодів наставало справжнє тепло — наближалося літо.

Також щороку 13 травня у світі святкують Всесвітній день техніки для майбутнього. Інженери та розробники в цей день демонструють власні інноваційні технологічні витвори. Мета таких заходів — привернення уваги людей до важливості технологічного розвитку.

У четвер, 13 травня, день ангела святкують Василь, Гнат, Максим, Микита та Яків.

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