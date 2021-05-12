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13 травня західні християни святкують Вознесіння Господнє. Фото: Укрінформ
13 травня західні християни святкують Вознесіння Господнєhttps://racurs.ua/ua/n154524-13-travnya-zahidni-hrystyyany-svyatkuut-voznesinnya-gospodnie.htmlРакурс
13 травня західні християни відзначають Вознесіння Господнє, яке щороку випадає на четвер 40-го дня після Великодня. Саме в цей день Ісус вознісся на небеса і з'єднався з Богом.
Православна церква 13 травня вшановує пам’ять апостола Якова Зеведеєвого. День в народі прозвали Яків Теплий, тому що в цей період після тривалих холодів наставало справжнє тепло — наближалося літо.
Також щороку 13 травня у світі святкують Всесвітній день техніки для майбутнього. Інженери та розробники в цей день демонструють власні інноваційні технологічні витвори. Мета таких заходів — привернення уваги людей до важливості технологічного розвитку.
У четвер, 13 травня, день ангела святкують Василь, Гнат, Максим, Микита та Яків.
День в історії:
- 1830 — Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії й оголосив себе незалежною республікою;
- 1865 — в Одесі відкрито третій університет в Україні — Новоросійський, сьогодні — національний університет імені Мечникова;
- 1918 — радянському Наркомату продовольства надані надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян;
- 1927 — засновано київський футбольний клуб «Динамо»;
- 1950 — в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату «Формули-1»;
- 1981 — на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II;
- 1989 — близько 2 тис. студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ;
- 1991 — в Києві пройшов I Конгрес поляків, які мешкають в Україні;
- 2014 — проросійські бойовики під час боїв за Слов’янськ влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинуло сім українських десантників.
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