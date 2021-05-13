Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса, фото: Tedros Adhanom Ghebreyesus

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Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинировался от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом он сообщил 12 мая на своей странице в социальной сети Твиттер.

Наступила моя очередь сделать прививку от COVID-19 в Университетской клинике Женевы, — отметил он.

Гебрейесус подчеркивает, что вакцины против COVID-19 следует доставить во все страны мира как можно скорее.

Вакцины спасают жизни. Очень важно как можно быстрее доставить их во все регионы. Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, вакцинируйтесь, когда наступит ваша очередь, — подчеркнул глава ВОЗ.



Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов вакцинировался от коронавируса в прямом эфире в начале марта.